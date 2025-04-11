Пытки в колонии Атбасара: Оправданных присяжными сотрудников КУИС будут снова судить
Вердикт присяжных заседателей отменен.
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Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор по уголовному делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района отменен, передаёт BaigeNews.kz.
Органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвинялись в применении недозволенных методов воздействия на осужденных лиц, отбывающих наказания в исправительном учреждении города Атбасар.
Вердиктом присяжных заседателей сотрудники КУИС были признаны невиновными и оправданы за отсутствием события преступления.
Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.
"В присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших", - говорится в сообщении суда.
Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
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