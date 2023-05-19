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Пытки в Казахстане: 606 человек стали жертвами
Всего с 2017 по апрель 2023 года жертвами пыток в Казахстане стали 606 человек, 58 из которых – осуждённые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.
Здесь стоит отметить, что эта статистика относится только к тем уголовным делам, которые зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) и не считаются прекращёнными. То есть если дело закрывается, люди, обращавшиеся в МВД с жалобой на то, что их пытали, официально жертвами пыток уже не являются и по итогу в отчётах КПСиСУ ГП не учитываются. Это можно проследить по детализированным отчётам за 2022 год.
Например, если за январь-апрель прошлого года численность жертв пыток по зарегистрированным уголовным делам составляла 421 человека, то в дальнейшем каждый месяц их становилось всё меньше, и к концу года насчитывалось уже 203 человека. Именно столько людей числится потерпевшими в целом за январь-декабрь 2022 года.
О том, что пострадавших от избиений и издевательств во время пыток на самом деле больше, говорит и статистика обращений в Коалицию НПО Казахстана против пыток. За январь-октябрь прошлого года к правозащитникам обратились 265 казахстанцев, из них 249 человек - с жалобами на пытки. Число обратившихся к юристам общественных и неправительственных организаций растёт с 2020 года. В первый год пандемии таких обращений было 208 (плюс 89,1 процента), в 2021 году - 233 (плюс 12 процентов), в 2022 году - ещё плюс 6,9 процента.
Почти в пять раз больше обращений по поводу пыток за 2022 год было направлено казахстанцами в офис уполномоченного по правам человека в Казахстане. Омбудсмен получил 447 жалоб на пытки (против 100 жалоб в 2021 году).
В своём отчётном докладе за 2022 год уполномоченный по правам человека пишет, что "пытки и жестокое обращение остаются латентными преступлениями в исправительных учреждениях. Как показывает практика, процент подтверждения доводов заявителей о применении к ним пыток или жестокого обращения находится на низком уровне. Так, статистика последних пяти с половиной лет показывает, что свыше 95 процентов зарегистрированных дел прекращены по реабилитирующим основаниям".
Формально есть много разных причин, почему основная часть уголовных дел о пытках в СИЗО или тюрьмах разваливается. Зачастую потерпевшие не могут доказать факт избиения, несмотря на характерные телесные повреждения. Даже если пытки происходили в помещении с камерой видеофиксации, запись хранится всего месяц.
"На наш взгляд, внедрение в Казахстане методов превенции как сплошное видеонаблюдение служебных помещениях полиции, ведение видеозаписи допросов будет иметь эффект, исключительно при условии хранения видеозаписей более продолжительный период времени. Например, данные, затрагивающие общественный правопорядок, хранятся не менее семи лет", - говорится в докладе уполномоченного по правам человека нашей страны.
Уже не первый год служба омбудсмена выступает за то, чтобы передать право расследовать уголовные дела о пытках из МВД в какой-либо беспристрастный орган. В 2022 году эта инициатива, наконец, была принята, и с 1 января текущего года функции расследования таких дел переданы в Генпрокуратуру.
Из всех рассматриваемых уголовных дел, в том числе за предыдущие периоды, (819 закрытых и 101 зарегистрированное) в прошлом году в суд было передано только 10. По ним проходили 32 обвиняемых, все они госслужащие. Четверо из них сотрудники органов УИС, двое работали в антикоррупционной службе, ещё 26 человек - специалисты подразделений МВД.
За первые три месяца текущего года в суд передано 7 уголовных дел, по которым в качестве обвиняемых проходят 20 казахстанцев в погонах. Из них 12 человек - сотрудники КНБ, остальные работали в разных службах МВД.
Одним из самых громких судебных дел о пытках за 2022 год стала история жителя Жетысуской области Азамата Батырбаева, которого задержали во время массовых беспорядков, а затем пытали с помощью утюга. В феврале этого года Талдыкорганский городской суд признал пятерых полицейских виновными в пытках Батырбаева и ещё 22 участников беспорядков. Двум бывшим сотрудникам МВД назначено наказание по 4 года лишения свободы, одному - 3,5 года тюрьмы, ещё двум дали минимально возможный по этой статье срок - по 3 года. Эта информация опубликована на сайте Коалиции НПО против пыток. Сам приговор в справочнике судебных решений Верховного суда недоступен.
Январские события 2022 года и последовавшие за ними массовые задержания протестующих и сообщения о пытках со стороны полицейских должны были ожидаемо показать резкий рост числа расследуемых уголовных дел по статье 146 УК РК. Однако ничего подобного не произошло. Вместо этого, согласно данным Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры (КПСиСУ ГП), в январе–декабре прошлого года зафиксирован всплеск числа прекращённых уголовных дел о пытках. За 2022 год их насчитывалось 819 - на 236 больше, чем в 2021 год. Это максимальное количество закрытых дел по статье "Пытки" за последние годы.
Всего же зарегистрированным в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по итогам прошлого года считается только 101 уголовное дело. Это не больше, а даже чуть меньше, чем в 2021 году (102). Заметим: количество "живых" уголовных дел в 2022 году было в восемь раз меньше, чем число прекращённых дел.
На протяжении года регистрировалось больше дел в секторе. Однако итог года именно таков, потому что данные за период указываются с накоплением, и если какие-то активные дела "перекочёвывают" в раздел прекращённых, то из списка зарегистрированных за период они исключаются.
Что касается численности жертв, пострадавших от пыток, то, по официальным данным, она составила 203 человека - в 2 раза больше, чем в 2021 году (98 человек), и в 4 раза больше, чем в 2020 году (50 человек). Среди потерпевших в прошлом году было четыре женщины и пять несовершеннолетних. В результате издевательств и избиений четыре человека погибли.
Уточним: отчёты КПСиСУ ГП учитывают все жалобы - не только на полицейских, но и на гражданских лиц, совершавших такие преступления.
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