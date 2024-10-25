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Пытавшегося выпрыгнуть из окна больницы мужчину спасли в Актау

Сегодня, 20:28
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:28
Сегодня, 20:28
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Фото: скриншот с видео

Полицейским и медикам в Актау удалось спасти мужчину, который пытался прыгнуть из окна в больницу Сейчас возле его палаты дежурят полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Сети появилось видео попытки самоубийства. На кадрах запечатлено, как мужчина пытается выпрыгнуть из окна, а несколько мужчин не дают ему это сделать.

Инцидент произошёл в Мангистауской областной больнице, расположенной в 26 микрорайоне Актау.

Пациент 1972 года рождения поступил в больницу с проблемами сердца. 

"Полиция прибыла на место по вызову. Мужчину удалось спасти. По предварительной версии, причина попытки суицида - семейная ссора. Сейчас возле палаты пациента дежурят полицейские",

 

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