Пытавшегося выпрыгнуть из окна больницы мужчину спасли в Актау
Сегодня, 20:28
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Сегодня, 20:28Сегодня, 20:28
112Фото: скриншот с видео
Полицейским и медикам в Актау удалось спасти мужчину, который пытался прыгнуть из окна в больницу Сейчас возле его палаты дежурят полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В Сети появилось видео попытки самоубийства. На кадрах запечатлено, как мужчина пытается выпрыгнуть из окна, а несколько мужчин не дают ему это сделать.
Инцидент произошёл в Мангистауской областной больнице, расположенной в 26 микрорайоне Актау.
Пациент 1972 года рождения поступил в больницу с проблемами сердца.
"Полиция прибыла на место по вызову. Мужчину удалось спасти. По предварительной версии, причина попытки суицида - семейная ссора. Сейчас возле палаты пациента дежурят полицейские",
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