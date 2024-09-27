Пытавшегося самостоятельно потушить пожар мужчину госпитализировали в ВКО

В селе Уланское Восточно-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме. Пытаясь самостоятельно справиться с огнём, мужчина упустил драгоценное время и получил ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Лишь когда владелец дома понял, что потушить пламя в одиночку не получится, он обратился в службу спасения.

Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова, вынесли из дома три газовых баллона и ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров.