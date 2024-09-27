  • 27 Сентября, 16:12
  • BAIGENEWS

Пытавшегося самостоятельно потушить пожар мужчину госпитализировали в ВКО

Сегодня, 15:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: МЧС РК

В селе Уланское Восточно-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме. Пытаясь самостоятельно справиться с огнём, мужчина упустил драгоценное время и получил ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС. 

Лишь когда владелец дома понял, что потушить пламя в одиночку не получится, он обратился в службу спасения.

Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова, вынесли из дома три газовых баллона и ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров.

"В результате попытки самостоятельно потушить возгорание 49-летний владелец дома госпитализирован с термическими ожогами. МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112!" - сообщили в ведомстве.

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