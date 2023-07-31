Пытавшегося продать почку казахстанца задержали в аэропорту Алматы

Фото: polisia.kz

33-летний житель Уральска пытался продать свою почку. Операцию он собирался провести в Кении. Перед вылетом из страны мужчину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

30 июля сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО совместно с УБОП ДП на транспорте при координации МВД пресечена попытка продажи человеческих органов.

"Установлено, что гражданин А., 1990 года рождения, в связи с тяжёлым материальным положением планировал продать свою почку. Мужчина женат, работает вахтовым методом. В мае он разместил объявление в Интернете о продаже органа для трансплантации за денежное вознаграждение. Через Telegram-канал с ним на связь вышли сотрудники сайта, обсудили сумму сделки (20 тысяч долларов) и дальнейшее оформление документов для проведения операции в Кении", - сообщили в МВД.

В течение двух месяцев мужчина сдавал анализы в медцентрах Уральска. Результаты направлял сотрудникам сайта. Те в свою очередь перевели 250 долларов на его банковский счёт для покупки авиабилетов и электронной визы в Кению.

30 июля сотрудники полиции помешали гражданину А. вылететь из международного аэропорта Алматы за рубеж.

Для проведения дальнейших следственных действий мужчину доставили в Уральск. В отношении него избрана пресечения – подписка о невыезде.

По факту в соответствии с частью 1 статьи 116 УК РК - “Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека” проводится досудебное расследование.

В МВД напомнили, что продажа органов в Казахстане запрещена, единственный способ получить их для пересадки - безвозмездное пожертвование живого родственника или пересадка органа у умершего человека с согласия его родственников.