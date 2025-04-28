На очередном судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата всплыли новые детали. Свидетельница Дана Жаксыгельды заявила, что подсудимый Абзал Шынасыл попросил ее полить энергетическим напитком Dizzy нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Жаксыгельды, в тот момент она не осознавала, для чего именно используется напиток.

"Dizzy стоял на капоте машины. Абзал был в наклоненном положении. Он сказал: "Подай Dizzy". Я подала. Он сказал: "Полей". Честно сказать, в одной руке у меня была сигарета, я даже не заметила, что это. Когда наливала, посмотрела, увидела лезвие ножа. Отдала Dizzy и ушла", - рассказала она в ответ на вопросы адвоката потерпевшей стороны.

На уточняющий вопрос адвоката, объяснил ли Абзал Шынасыл во время очной ставки, зачем поливал нож энергетиком, Жаксыгельды ответила:

"Для того чтобы не осталось следов".

Ранее свидетельница Дана сообщила суду, что по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье.

Суд закончил допрашивать свидетеля Эльмиру Нурбекову. Во время своих показаний она заявила о давлении со стороны полиции.

Между тем прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах Эльмиры Нурбековой. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.