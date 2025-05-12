Сборная Казахстана открыла счет медалям на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 2025 года: 21-летний спортсмен Петр Хребтов завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг, передаёт BaigeNews.kz. Турнир проходит в китайском городе Цзяньшань.

В упорной борьбе Хребтов поднял в сумме двух упражнений 333 кг (146 кг в рывке и 187 кг в толчке), что позволило ему занять третье место в общем зачете. Его опередили только индонезиец Эрвин Рахмат Абдулла (360 кг), установивший новый азиатский и мировой рекорд в толчке (205 кг), и хозяин турнира, китаец Хайфенг Ву (334 кг).

Помимо общей бронзы, казахстанец получил еще одну награду - за третье место в толчке, подтвердив высокий уровень своей подготовки и заявив о себе как о перспективном атлете международного уровня.

Это первая медаль Казахстана на нынешнем чемпионате Азии, который продолжится до 15 мая.

Ранее мы сообщали, что два казахстанца взяли бронзу в весе до 100 кг на турнире Grand Slam по дзюдо.