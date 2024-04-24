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Пыльные бури, дожди и грозы ожидаются в Казахстане

Сегодня, 10:11
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zak-kor.net Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
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Фото: zak-kor.net

О погоде 24 апреля рассказали в Казгидромете, передаёт BaigeNews.

"На большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града, по республике усилится ветер, на юго-западе, юго-востоке с пыльной бурей, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке, востоке страны сохраняется погода без осадков. В центре, на востоке Кызылординской области и в г. Кызылорде, на северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность", - сказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

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