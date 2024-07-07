  • 7 Июля, 20:42
  • BAIGENEWS

Пыльная буря оставила жителей Уральска без воды и электричества

Сегодня, 19:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
156
Фото: pixabay

На Уральск обрушился шторм. Сильные порывы ветра и пыльная буря накрыли город. Непогода длилась около 20 минут и оставила уральцев без воды и электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город". 

На отсутствие благ цивилизации пожаловались жители не только центральных частей города, но и поселков Зачаганск и Деркул, шестого  микрорайона, Мясокомбината, Старого аэропорта и так далее.

Из разных частей города поступает информация о поваленных деревьях и сорванных крышах зданий. 

В единой справочной службе "109" сообщили, в по городу произошли аварийные отключения и заверили, что коммунальные службы работают над устранением проблем.

 

Самое читаемое

Наверх