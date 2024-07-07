Пыльная буря оставила жителей Уральска без воды и электричества
Сегодня, 19:09
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Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
156Фото: pixabay
На Уральск обрушился шторм. Сильные порывы ветра и пыльная буря накрыли город. Непогода длилась около 20 минут и оставила уральцев без воды и электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
На отсутствие благ цивилизации пожаловались жители не только центральных частей города, но и поселков Зачаганск и Деркул, шестого микрорайона, Мясокомбината, Старого аэропорта и так далее.
Из разных частей города поступает информация о поваленных деревьях и сорванных крышах зданий.
В единой справочной службе "109" сообщили, в по городу произошли аварийные отключения и заверили, что коммунальные службы работают над устранением проблем.
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