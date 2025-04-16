Пыль, фото и уехал: жители Астаны обвиняют подрядчиков в "показательной" уборке
Жалоба астанчан вызвала проверку акимата.
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В Астане жители пожаловались на фиктивную уборку улиц — власти провели проверку, передаёт BaigeNews.kz.
12 апреля в социальных сетях распространилась жалоба жителя Сарыаркинского района Астаны на работу коммунальных служб. По его словам, трактор, предназначенный для очистки тротуара на улице Алии Молдагуловой, 3/1, лишь символически проехал несколько метров для фотоотчёта, после чего уехал.
"Это частое явление. 5 метров проехали — парень его сфоткал, будто работает, и всё. Бюджет тратится, а улицы по-прежнему в пыли", — написал автор обращения.
Пост вызвал резонанс — в комментариях многие пользователи признались, что замечали аналогичную "показную работу" и в своих районах:
- "Прям как в садике у сына — занятия только на камеру";
- "Без контроля — бардак";
- "Таких постов должно быть больше!" — писали комментаторы.
Аппарат акима Сарыаркинского района сообщил, что провёл проверку по указанному адресу.
По официальной информации, трактор действительно прибыл на место и оснащён всем необходимым оборудованием — щётками и водяной системой. Однако из-за узкого тротуара проехать дальше по улице оказалось невозможно. В связи с этим техника была перенаправлена на другой участок.
Также уточняется, что вся спецтехника оборудована GPS-трекерами, что позволяет контролировать маршрут и фактическое выполнение работ.
Власти пообещали усилить контроль за подрядными организациями и призвали жителей не оставаться равнодушными.
Ранее мы писали о том, что на кладбище в Астане устроили свалку между могилами.
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