Пятый день ищут пропавшего сельчанина в Костанайской области

Пятый день ищут в Костанайской области пропавшего местного жителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"В одном из крестьянских хозяйств в 5 км от села Славянка Карабалыкского района мужчина 1987 года рождения отправился на поиски скота и перестал выходить на связь. Обеспокоенный работодатель обратился за помощью в полицию", – сообщили в ДЧС.

Поиски ведутся с 5 ноября. Задействованы спасатели, сотрудники полиции, МИО, пограничной службы, волонтёры, кинологический расчёт и беспилотный летательный аппарат.

Фото: ДЧС Костанайской области

ДЧС Костанайской области напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности, особенно в условиях переменчивой осенне-зимней погоды.

Несколько основных рекомендаций:

1. Планируйте маршрут и предупреждайте близких.

2. Одевайтесь по погоде и берите с собой запасные вещи.

3. Не забывайте про средства связи и навигации.

4. Берите с собой минимальный запас продуктов и воды.

5. Соблюдайте осторожность в незнакомой местности.