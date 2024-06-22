Пятые Всемирные Игры Кочевников пройдут под патронажем ЮНЕСКО

Пятые Всемирные Игры Кочевников, которые состоятся в Астане, Казахстан, с 8 по 13 сентября 2024 года, получили патронаж ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

Всемирные Игры Кочевников (ВИК) являются крупнейшими международными спортивными состязаниями по этническим видам спорта. В основе соревнований – национальные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

По ориентировочным оценкам, в столицу республики прибудет не менее 2000 участников из более чем 85 стран. Программа включает в себя соревнования по 20 основным и 10 показательным видам спорта, таким как конные состязания, борьба, традиционная стрельба из лука и интеллектуальные игры. Ожидается участие не только спортсменов, но и представителей культуры и науки.

"Данное событие играет важную роль в сохранении и развитии традиционных национальных видов спорта и культуры, а также способствует продвижению культурного разнообразия и диалога между государствами. В рамках программы планируются научные конференции и культурные мероприятия, направленные на популяризацию этнокультурного наследия.Проведение ВИК содействует реализации инициативы ЮНЕСКО Fit for Life, направленной на улучшение здоровья и благополучия через спорт, а также соответствует целям сохранения нематериального культурного наследия", — говорится в сообщении.

Стоить отметить, что ВИК уже внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия Региональный Офис ЮНЕСКО в Алматы организует международную научно-практическую конференцию высокого уровня на тему роли женщин в спорте. Отмечается, что это событие станет важной частью культурной и научной программы состязаний, подчеркивая значимость гендерного равенства и инклюзии в спорте.