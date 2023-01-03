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Пятые сутки ищут пропавшую девочку в Шымкенте
15-летнюю девочку ищут пятые сутки в Шымкенте.
Местонахождение пропавшей неизвестно с 30 декабря, передаёт BaigeNews.kz.
30 декабря родители девочки обратились в Абайское районное управление полиции. Выяснилось, что она поссорилась с родственниками и ушла в неизвестном направлении.
К слову, ранее подросток уже трижды уходила из дома, но полицейские её находили и возвращали родителям.
Отметим, пятые сутки её разыскивают участковые инспектора, сотрудники оперативных подразделений ДП г.Шымкент и волонтёры.
Приметы девочки: рост 165-170 см, волосы темно-каштановые длинные, глаза карие. Была одета в куртку и штаны чёрного цвета, на ногах кроссовки светлого цвета.
"Всем, кто владеет какой либо информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по тел 102 или 87776791824", - говорится в объявлении о розыске.
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