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Пятые сутки ищут пропавшего подростка в Шымкенте Сегодня, 18:23
128
Сегодня, 18:23
128

Пятые сутки ищут пропавшего подростка в Шымкенте

15-летнюю девочку ищут пятые сутки в Шымкенте.

Местонахождение пропавшей неизвестно с 30 декабря, передаёт BaigeNews.kz

30 декабря родители девочки обратились в Абайское районное управление полиции. Выяснилось, что она поссорилась с родственниками и ушла в неизвестном направлении.

К слову, ранее подросток уже трижды уходила из дома, но полицейские её находили и возвращали родителям.

Отметим, пятые сутки её разыскивают участковые инспектора, сотрудники оперативных подразделений ДП г.Шымкент и волонтёры.

Приметы девочки: рост 165-170 см, волосы темно-каштановые длинные, глаза карие. Была одета в куртку и штаны чёрного цвета, на ногах кроссовки светлого цвета.

"Всем, кто владеет какой либо информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по тел 102 или 87776791824", - говорится в объявлении о розыске.

 

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#розыск #подросток #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:23
128
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