Пятое поражение: "Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву"

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Команда Андрея Скабелки проиграла в гостях со счётом 1:5.

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым", , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период закончился с перевесом хозяев в две шайбы, на старте второго Егор Петухов одну отыграл, но затем казахстанский клуб получил еще пару в свои ворота.

Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, и россияне увеличили счет — 5:1. Казахстанский клуб потерпел пятое подряд поражение.

Следующий матч "Барыс" проведет в Астане, где 1 ноября примет "Сибирь".