Пятнадцать новых автобусов пополнили автопарк школ в Акмолинской области

Фото: Фото управления образования Акмолинской области

В Кокшетау в рамках празднования Дня Республики школам Акмолинской области вручили 15 автобусов. Ключи от нового транспорта вручал руководитель региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Новый автотранспорт отвечает всем современным требованиям безопасности. Благодаря этой технике мы решаем сегодня проблему безопасного подвоза учеников сельских школ не только в школы, но и во всевозможные дополнительные организации образования", – отметил во время торжественной церемонии аким Акмолинской области.

Закуп автобусов для Акмолинской области по лизинговой программе финансирует АО "Фонд развития промышленности".

Ермек Маржкипаев рассказал о проводимой работе по закупу нового специального транспорта для школ. Так, за последние три года местные власти приобрели 70 единиц школьных автобусов, это позволило обновить автопарк на 40 процентов. Только в этом году для средних учебных заведений приобретают в лизинг сразу партию из 65 новых автобусов, их общая стоимость – 2,6 миллиарда тенге. Напомним, в преддверии нового учебного года школы уже получили 15 единиц комфортного, современного автотранспорта.

"Благодаря автобусам у учеников сельских школ появится возможность участвовать во многих спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и во всех культурных событиях области", – добавил глава региона.

К слову, подвоз в регионе организован для более 8 тысяч учеников.

Напомним, в текущем учебном году в школах Акмолинской области обучаются более 132 тысяч учеников, из них почти 15 тысяч – первоклассники.