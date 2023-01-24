Пятизвёздочный отель построят на берегу озера Алаколь

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В правительстве разработали план социально-экономического развития Абайской области на 2023–2027 годы, передаёт BaigeNews.kz. Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, какие новые объекты появятся в рамках его реализации.

"Для развития предпринимательства и туризма планируется строительство двух торгово-развлекательных центров, 5-звездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь. Проект комплексного плана включает в себя и ряд мероприятий по развитию промышленности. Например, строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы", шесть производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых. В целях развития агропромышленного комплекса планируется приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры, строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, двух молочно-товарных ферм и двух откормочных площадок", — сказал Алибек Куантыров.

Общий объём инвестиций на 2023–2027 годы составил 1,9 триллиона тенге, в том числе за счёт республиканского бюджета — 515 миллиардов тенге, местный бюджет — 110 миллиардов тенге, частные инвестиции — 1,3 триллиона тенге, а также Фонда поддержки инфраструктуры образования — 22 миллиарда тенге.