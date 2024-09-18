  • 18 Сентября, 09:53
  • BAIGENEWS

Пятимесячного малыша спасли в Риддере

Сегодня, 09:40
АВТОР
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unsplash.com Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: unsplash.com

В Риддере палец пятимесячного малыша застрял в детской игрушке. Родители не смогли самостоятельно освободить палец и обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.

"Прибывшие на место спасатели аккуратно с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали игрушку и деблокировали палец. В медицинской помощи маленький малыш не нуждался", - говорится в сообщении МЧС нашей страны.

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