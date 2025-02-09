Спасатели МЧС пришли на помощь пятилетней девочке, которая оказалась запертой в частном доме в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Девочка осталась одна в доме из-за захлопнувшейся двери, когда её дедушка вышел на улицу. После безуспешных попыток открыть дверь мужчина вызвал службу 112. Спасатели оперативно прибыли на место и открыли окно с помощью шанцевых инструментов, затем изнутри открыли входную дверь", — говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, ребёнок не пострадал.