Пятилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Петропавловске
Ребёнок оказался запертым в частном доме.
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
44Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС пришли на помощь пятилетней девочке, которая оказалась запертой в частном доме в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Девочка осталась одна в доме из-за захлопнувшейся двери, когда её дедушка вышел на улицу. После безуспешных попыток открыть дверь мужчина вызвал службу 112. Спасатели оперативно прибыли на место и открыли окно с помощью шанцевых инструментов, затем изнутри открыли входную дверь", — говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, ребёнок не пострадал.
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