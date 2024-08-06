Пятилетнюю девочку спасли от падения из окна в ВКО
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
119Фото: МЧС РК
Спасатели предотвратили несчастный случай в городе Алтай. По звонку от прохожего они выехали на вызов и заметили ребёнка, сидящего у разбитого окна на третьем этаже жилого дома, передаёт BageNews.kz.
"Прибывшими сотрудниками установлена трёхколенная лестница, по которой они добрались до пятилетней девочки, сидевшей на подоконнике. В квартире никого не было, входная дверь заперта", - сообщили в МЧС.
Спасатели аккуратно спустили ребёнка с высоты и передали участковому для выяснения обстоятельств.
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