Пятилетнюю девочку спасли от падения из окна в ВКО

Спасатели предотвратили несчастный случай в городе Алтай. По звонку от прохожего они выехали на вызов и заметили ребёнка, сидящего у разбитого окна на третьем этаже жилого дома, передаёт BageNews.kz.

"Прибывшими сотрудниками установлена трёхколенная лестница, по которой они добрались до пятилетней девочки, сидевшей на подоконнике. В квартире никого не было, входная дверь заперта", - сообщили в МЧС.

Спасатели аккуратно спустили ребёнка с высоты и передали участковому для выяснения обстоятельств.