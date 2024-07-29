"Пытались затолкать камыш": пятилетнюю девочку изнасиловали несколько человек в Костанае

О сексуальном насилии в отношении 5-летней дочери заявила жительница Костаная. По ее словам, обвиняются трое детей в возрасте 8, 12 и 13 лет, передаёт BaigeNews со ссылкой на фонд “НеМолчиKz”.

"6 июля, мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом. Мама побежала искать дочь, но не нашла, потеряла много времени, пока не увидела, как она идет с мешком игрушек, вся грязная и растрепанная. Мама испугалась и в испуге поругала дочку, о чем сейчас очень сожалеет", - говорится в сообщении.

Дина Смаилова написала, что трое детей увели девочку в кусты.

"Мальчики трогали в интимных местах девочку, пытались затолкать камыш, затем все трое заставляли брать в рот свои половые органы. За то, чтобы молчала подарили мешок с игрушками. Все это девочка рассказала дедушке спустя две недели", - сообщили в фонде.

В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело.

"По факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование. В ходе досудебного расследования установлены трое детей. В связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности, мера пресечения в отношении последних не избиралась", - сообщили в ДП.

По делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.



"В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат", - добавили в полиции.