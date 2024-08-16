Пятилетняя девочка выпала из окна в Балхаше

Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже в Балхаше. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 16 августа. Оставшись без присмотра взрослых, девочка взобралась на подоконник и выпала из окна.

Ребёнка с различными травмами увезли в больницу.

С начала года в Карагандинской области зарегистрировано 22 случая выпадения детей из окон, четыре из них с летальным исходом.