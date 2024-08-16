Пятилетняя девочка выпала из окна в Балхаше
Вчера, 15:14
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Вчера, 15:14Вчера, 15:14
322Фото: ДЧС Карагандинской области
Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже в Балхаше. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 16 августа. Оставшись без присмотра взрослых, девочка взобралась на подоконник и выпала из окна.
Ребёнка с различными травмами увезли в больницу.
С начала года в Карагандинской области зарегистрировано 22 случая выпадения детей из окон, четыре из них с летальным исходом.
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