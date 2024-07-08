Пятилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Уральске
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
68Фото: mgorod.kz
Ребёнок погиб, выпав из окна пятого этажа в Уральске. За один день это уже второй случай падения малышей из окна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
По информации департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 7 июля в 22:50.
"Ребёнок от полученных травм скончался на месте. Ведется расследование", - пояснили в полиции.
Напомним, ранее в управлении здравоохранения сообщили, что днем седьмого июля из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок. Малыш был госпитализирован в отделение травматологии Областной детской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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