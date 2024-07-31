  • 31 Июля, 21:57
  • BAIGENEWS

Пятилетний ребёнок упал с высоты в Актобе

Сегодня, 20:44
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: pxhere.com

Пятилетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл сегодня в одной из пятиэтажек. Мальчика с различными травмами госпитализировали.

Ранее трагедия произошла в Темиртау. Оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 6-го этажа мальчик 2018 года рождения. Он погиб.

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