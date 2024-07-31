Пятилетний ребёнок упал с высоты в Актобе
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
125Фото: pxhere.com
Пятилетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл сегодня в одной из пятиэтажек. Мальчика с различными травмами госпитализировали.
Ранее трагедия произошла в Темиртау. Оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 6-го этажа мальчик 2018 года рождения. Он погиб.
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