Пятилетний ребёнок упал с высоты в Актобе

Пятилетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл сегодня в одной из пятиэтажек. Мальчика с различными травмами госпитализировали.

Ранее трагедия произошла в Темиртау. Оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 6-го этажа мальчик 2018 года рождения. Он погиб.