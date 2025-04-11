В Кокшетау произошла трагедия, которая потрясла весь город. 10 апреля около восьми часов вечера из окна квартиры на шестом этаже выпал пятилетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz. Мальчик погиб на месте.

По предварительной информации, малыш играл на подоконнике и случайно выдавил москитную сетку, после чего сорвался вниз. Родителей в этот момент, предположительно, не было рядом..

"В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

Правоохранительные органы в очередной раз призывают родителей быть максимально внимательными:

"Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время. Устанавливайте блокираторы на окна, особенно если проживаете в многоэтажном доме. Обычная москитная сетка — не средство безопасности",- призывают они.

По статистике, падения с высоты — одна из наиболее частых причин детской смертности и травматизма, особенно в тёплое время года, когда окна часто открыты.

Ранее мы сообщали, что трое малышей выпали из окон квартир за пять дней в Актау.