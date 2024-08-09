Пятиборец Георгий Борода-Дудочкин не смог пробиться в финал Олимпийских игр
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
125Фото: Владислав Семёнов
На Олимпиаде-2024 завершился первый полуфинал соревнований по современному пятиборью среди мужчин. В нём принял участие казахстанец Георгий Борода-Дудочкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В сумме спортсмен набрал 1 452 очка. И в своем полуфинале он разместился на 16-м месте. Для выхода в финал этого не хватило.
В решающую стадию пройдут первые девять пятиборцев из каждого полуфинала (всего на ОИ будут два полуфинала).
На первом месте с олимпийским рекордом завершил полуфинальное выступление египтянин Ахмед Эльгенды - 1 516.
В программу современного пятиборья входят фехтование, плавание, конкур, лазер-ран (бег и стрельба из лазерного пистолета).
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