Пяти туристам из Астаны потребовалась помощь спасателей в Боровом

В опасную для жизни ситуацию попали гости из Астаны в Боровом из-за резко ухудшившейся погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Туристы отправились на прогулку на озере Большое Чебачье на катамаране и сапборде. Но из-за больших волн не смогли вернуться на берег.

Попавших в беду заметили спасатели.

Катавшегося на сапборде в 500 метрах от берега подростка спасли с помощью конца Александрова и взяли на борт катера. Катамаран же обнаружили в километре от берега и взяли на буксир. В итоге спасены пять человек.