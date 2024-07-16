Пяти туристам из Астаны потребовалась помощь спасателей в Боровом
Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
109Фото: pxhere.com
В опасную для жизни ситуацию попали гости из Астаны в Боровом из-за резко ухудшившейся погоды, передаёт BaigeNews.kz.
Туристы отправились на прогулку на озере Большое Чебачье на катамаране и сапборде. Но из-за больших волн не смогли вернуться на берег.
Попавших в беду заметили спасатели.
Катавшегося на сапборде в 500 метрах от берега подростка спасли с помощью конца Александрова и взяли на борт катера. Катамаран же обнаружили в километре от берега и взяли на буксир. В итоге спасены пять человек.
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