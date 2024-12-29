Пятерых пропавших мужчин разыскали спасатели в Улытау
Для поисков использовали дроны.
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
117Фото: скриншот с видео
Пять человек на легковом автомобиле пропали в посёлке Жезды области Ултау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Мужчины выехали в сторону крестьянского хозяйства "Бидаш-ана" 28 декабря и до сих пор не выходили на связь. Родственники обратились за помощью к спасателям.
"Силами МЧС с применением БПЛА проводились поиски пяти человек. Сегодня поисковой группой пропавшие найдены и эвакуированы в посёлок Жезды. В медицинской помощи они не нуждались. Оказалось, что из-за неисправности техники, они застряли в снежном заносе", — сообщили спасатели.
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