Пять человек на легковом автомобиле пропали в посёлке Жезды области Ултау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Мужчины выехали в сторону крестьянского хозяйства "Бидаш-ана" 28 декабря и до сих пор не выходили на связь. Родственники обратились за помощью к спасателям.