  • 29 Декабря, 21:03
  • BAIGENEWS

Пятерых пропавших мужчин разыскали спасатели в Улытау

Для поисков использовали дроны.

Сегодня, 20:14
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:14
Сегодня, 20:14
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Фото: скриншот с видео

Пять человек на легковом автомобиле пропали в посёлке Жезды области Ултау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Мужчины выехали в сторону крестьянского хозяйства "Бидаш-ана" 28 декабря и до сих пор не выходили на связь. Родственники обратились за помощью к спасателям. 

"Силами МЧС с применением БПЛА проводились поиски пяти человек. Сегодня поисковой группой пропавшие найдены и эвакуированы в посёлок Жезды. В медицинской помощи они не нуждались. Оказалось, что из-за неисправности техники, они застряли в снежном заносе", — сообщили спасатели.

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