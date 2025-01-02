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Пятерых пропавших человек разыскали в области Улытау

Они выехали в непогоду на легковом авто и более 10 часов не выходили на связь.

Сегодня, 10:26
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26
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Фото: скриншот с видео

В области Улытау успешно завершилась спасательная операция по поиску пятерых пропавших людей, передаёт BaigeNews.kz.

"Днём 1 января они на легковом автомобиле выехали из Жезказгана в направлении села Терисаккан и не выходили на связь более 10 часов. Спасатели нашли пропавших, которые застряли в снежном заносе, освободили автомобиль от снежного плена, после чего сопроводили их до села Улытау", — говорится в сообщении.

Медицинская помощь им не потребовалась.

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