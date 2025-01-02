В области Улытау успешно завершилась спасательная операция по поиску пятерых пропавших людей, передаёт BaigeNews.kz.

"Днём 1 января они на легковом автомобиле выехали из Жезказгана в направлении села Терисаккан и не выходили на связь более 10 часов. Спасатели нашли пропавших, которые застряли в снежном заносе, освободили автомобиль от снежного плена, после чего сопроводили их до села Улытау", — говорится в сообщении.