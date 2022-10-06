Пятерых детей вернули на родину из Кыргызстана - Минпросвещения РК

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Комитет по охране прав детей министерства просвещения Республики Казахстан вернул родину пятерых детей. Несовершеннолетние граждане незаконно находились в Кыргызстане. С начала 2022 года из Кыргызской Республики были возвращены трое девочек и двое мальчиков, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В Минпросвещения рассказали подробности каждого случая:

"Из Кыргызской Республики были возвращены пятеро детей: трое девочек и двое мальчиков. В первом случае девочка 2011 года рождения незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. По имеющейся информации, мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам. Ребёнка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника. Также сестра с братом 2009 и 2011 года рождения находились в Бишкеке. Обращение о необходимости репатриации детей поступило через государственные органы Казахстана и Кыргызстана. Ещё один случай - родные брат с сестрой 2010 и 2015 года рождения оказались в районе Кара-Суй Ошской области Кыргызской Республики. Дети находились незаконно у родственников и были возвращены на родину по обращению матери", - сообщил вице-министр Гани Бейсембаев.

Все несовершеннолетние были доставлены в Центр поддержки детей Алматы. Ведётся работа по передаче детей родственникам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве рассказали, что Комитет по охране прав детей согласно cоглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств на регулярной основе оказывает содействие в вопросах возвращения несовершеннолетних детей в государства их постоянного проживания по заявлению родителей или законных представителей.