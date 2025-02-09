  • 9 Февраля, 19:13
  • BAIGENEWS

Пятеро тайских заложников вернулись из плена ХАМАС

В руках боевиков, по имеющимся данным, остаётся ещё один гражданин Таиланда.

Сегодня, 17:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Sakchai Lalit/Copyright 2025 The AP Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
212
Фото: Sakchai Lalit/Copyright 2025 The AP

Пятеро граждан Таиланда вернулись на родину из плена боевиков ХАМАС. Их освободили в рамках соглашения об обмене заложников ещё в конце января, с тех пор они проходили курс реабилитации в израильской больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

До октября 2023 года около 30 тысяч тайцев работали в сельском хозяйстве Израиля в рамках договора, заключённого между странами около десяти лет назад. Более 40 граждан Таиланда погибли во время нападения палестинских боевиков на Израиль, более тридцати оказались в заложниках. 

Из них 23 были отпущены в рамках первого прекращения огня, в ноябре 2023-го, двое скончались в плену, и ещё один, по имеющимся данным, остаётся в руках боевиков до сих пор.

Напомним, в субботу ХАМАС освободил еще троих заложников в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Это уже пятый обмен между сторонами с 19 января, когда перемирие вступило в силу.

Самое читаемое

Наверх