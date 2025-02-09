Пятеро тайских заложников вернулись из плена ХАМАС
В руках боевиков, по имеющимся данным, остаётся ещё один гражданин Таиланда.
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Пятеро граждан Таиланда вернулись на родину из плена боевиков ХАМАС. Их освободили в рамках соглашения об обмене заложников ещё в конце января, с тех пор они проходили курс реабилитации в израильской больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
До октября 2023 года около 30 тысяч тайцев работали в сельском хозяйстве Израиля в рамках договора, заключённого между странами около десяти лет назад. Более 40 граждан Таиланда погибли во время нападения палестинских боевиков на Израиль, более тридцати оказались в заложниках.
Из них 23 были отпущены в рамках первого прекращения огня, в ноябре 2023-го, двое скончались в плену, и ещё один, по имеющимся данным, остаётся в руках боевиков до сих пор.
Напомним, в субботу ХАМАС освободил еще троих заложников в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Это уже пятый обмен между сторонами с 19 января, когда перемирие вступило в силу.
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