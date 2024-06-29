Пятеро мужчин перевернулись на катамаране на озере Алаколь
Сегодня, 15:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
37Фото: скриншот с видео
В области Абай с опрокинувшего катамарана спасены пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На побережье озера Алаколь во время патрулирования оперативно-спасательного отряда спасены пятеро мужчин, которые упали с катамарана. Медицинской помощи спасённые не нуждались", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Самое читаемое
- Спад жары обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане
- Пропавшую несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в Костанайской области
- Дом Барби продают за 290 млн рублей в России
- Референдум по АЭС: о формировании списка вопросов рассказал Роман Скляр
- Алименты за внука вместо отца будет выплачивать казахстанка