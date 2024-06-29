  • 29 Июня, 15:48
  • BAIGENEWS

Пятеро мужчин перевернулись на катамаране на озере Алаколь

Сегодня, 15:04
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: скриншот с видео

В области Абай с опрокинувшего катамарана спасены пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На побережье озера Алаколь во время патрулирования оперативно-спасательного отряда спасены пятеро мужчин, которые упали с катамарана. Медицинской помощи спасённые не нуждались", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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