Пятеро мужчин перевернулись на катамаране на озере Алаколь

В области Абай с опрокинувшего катамарана спасены пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На побережье озера Алаколь во время патрулирования оперативно-спасательного отряда спасены пятеро мужчин, которые упали с катамарана. Медицинской помощи спасённые не нуждались", — сообщили в пресс-службе ведомства.