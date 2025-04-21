В российском городе Астрахань пятеро детей погибли при пожаре в частном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет обнаружены после ликвидации пожара.

Мать погибших детей на момент пожара находилась в гостях у своей матери, где распивала спиртные напитки. Четверо погибших были детьми астраханки, двое из которых приёмные, а также сын её знакомой. Ещё одному ребёнку удалось спастись.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Действия (бездействие) органов ПДН, а также опеки и попечительства будут особо тщательно изучены и получат соответствующую правовую оценку.

Похожая трагедия произошла в городе Житикара Костанайской области осенью 2024 года. В момент пожара в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. После разбора завалов на месте пожара обнаружены тела пятерых детей. Старший ребёнок 2011 года рождения не пострадал.