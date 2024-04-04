Пять участков дорог закрыты в Казахстане
Сегодня, 15:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
117Фото: baigenews.kz
О паводковой ситуации на дорогах республиканского значения в Казахстане сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 15:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на дорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на шести участках общей протяжённостью 955 метров в трёх областях (Атырау, Костанай, Караганды)", - заявили в компании.
Ограничение движения распространяется на пять трасс в четырёх регионах (Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар) на протяженности 336 километров.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 722 единицы техники и 1 787 человек.
Самое читаемое
- Что произошло в ночь смерти Салтанат Нукеновой, рассказал Бишимбаев в суде
- Казахстанка сняла интимное видео и вымогала деньги у экс-руководителя
- Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева
- Ценные рукописи и редкие книги XVIII-XX веков обнаружили в Кызылординской области
- Как казахстанцы будут отдыхать в мае