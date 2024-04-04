Пять участков дорог закрыты в Казахстане

О паводковой ситуации на дорогах республиканского значения в Казахстане сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 15:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на дорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на шести участках общей протяжённостью 955 метров в трёх областях (Атырау, Костанай, Караганды)", - заявили в компании.

Ограничение движения распространяется на пять трасс в четырёх регионах (Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар) на протяженности 336 километров.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 722 единицы техники и 1 787 человек.