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Лента новостей

liter.kz Сегодня, 15:29
380
Сегодня, 15:29
380
Фото: liter.kz

Пять убийств произошло в праздничные дни в Казахстане

С первого по третье января в нашей стране совершено 733 преступления, 499 из них раскрыто в течение суток, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Полицейскими раскрыто по "горячим следам" пять убийств, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, а также 17 грабежей и 118 краж чужого имущества.

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#убийство #преступления #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:29
380
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