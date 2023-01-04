Пять убийств произошло в праздничные дни в Казахстане

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С первого по третье января в нашей стране совершено 733 преступления, 499 из них раскрыто в течение суток, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Полицейскими раскрыто по "горячим следам" пять убийств, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, а также 17 грабежей и 118 краж чужого имущества.