Пять тысяч тенге “на чай” пытался дать сотруднику изолятора общественный защитник в Астане

В следственном изоляторе Астаны общественный защитник пытался передать 5 000 тенге сотруднику учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам защитника, сумма предназначалась “на чай”.

От вознаграждения сотрудник СИЗО отказался и доложил о случившемся руководству учреждения.