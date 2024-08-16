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Пять тысяч тенге “на чай” пытался дать сотруднику изолятора общественный защитник в Астане

Вчера, 19:30
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 19:30
Вчера, 19:30
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Фото: baigenews.kz

В следственном изоляторе Астаны общественный защитник пытался передать 5 000 тенге сотруднику учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам защитника, сумма предназначалась “на чай”.

От вознаграждения сотрудник СИЗО отказался и доложил о случившемся руководству учреждения.

"Общественный защитник привлечён к административной дисциплинарной ответственности, ему грозит штраф в сумме 369 200 тенге", – сообщил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.

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