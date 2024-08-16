Пять тысяч тенге “на чай” пытался дать сотруднику изолятора общественный защитник в Астане
Вчера, 19:30
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Вчера, 19:30Вчера, 19:30
320Фото: baigenews.kz
В следственном изоляторе Астаны общественный защитник пытался передать 5 000 тенге сотруднику учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам защитника, сумма предназначалась “на чай”.
От вознаграждения сотрудник СИЗО отказался и доложил о случившемся руководству учреждения.
"Общественный защитник привлечён к административной дисциплинарной ответственности, ему грозит штраф в сумме 369 200 тенге", – сообщил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.
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