В Шымкенте загорелся грузовик, у которого в кузове было 15 тонн спичек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Инцидент произошёл днём 6 мая на улице Жибек жолы. На место происшествия прибыли 25 сотрудников и пять единиц техники ДЧС города. Пожарные ликвидировали возгорание в 17:39.

В грузовике сгорело пять тонн спичек. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.