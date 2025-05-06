Пять тонн спичек сгорели в грузовике в Шымкенте
Пострадавших и погибших нет.
Вчера, 23:45
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Вчера, 23:45Вчера, 23:45
48Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Шымкенте загорелся грузовик, у которого в кузове было 15 тонн спичек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Инцидент произошёл днём 6 мая на улице Жибек жолы. На место происшествия прибыли 25 сотрудников и пять единиц техники ДЧС города. Пожарные ликвидировали возгорание в 17:39.
В грузовике сгорело пять тонн спичек. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Видео: Otyrar
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