  • 7 Мая, 00:06
  • BAIGENEWS

Пять тонн спичек сгорели в грузовике в Шымкенте

Пострадавших и погибших нет.

Вчера, 23:45
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Шымкенте загорелся грузовик, у которого в кузове было 15 тонн спичек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Инцидент произошёл днём 6 мая на улице Жибек жолы. На место происшествия прибыли 25 сотрудников и пять единиц техники ДЧС города. Пожарные ликвидировали возгорание в 17:39. 

В грузовике сгорело пять тонн спичек. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Видео: Otyrar

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