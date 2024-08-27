Пять стройкомпаний лишили лицензий в Астане

Управление контроля и качества городской среды Астаны выявило 426 нарушений в работе стройкомпаний в столице и выдано 192 предписаний. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям лицензий лишены пять ТОО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

Фирмы наказали за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации.

ТОО "Пром Строй Гарант Кз" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажными работами по подвидам: возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, устройство инженерных сетей и систем.

TOO "Granite" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажными работами по подвидам: устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах.

У ТОО "Строительство зданий и сооружений" и ТОО "Sheberbuild" отняли лицензии на строительно-монтажные работы.



ТОО "Астана-Көктем С" лишено лицензии №0000360 от 25 ноября 2022 года на занятие строительно-монтажными работами по подвидам: возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, Специальные работы в грунтах, в том числе, устройство оснований.