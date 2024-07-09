Пять случаев горения сухой травы ликвидировали спасатели в ЗКО

С 3 по 9 июля в Бурлинском и Чингирлауском районах было зарегистрировано и полностью ликвидировано пять случаев горения сухой травы на открытой территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В мессенджерах распространяется недостоверная информация о площади возгорании сухостоя на территории Западно-Казахстанской области.

"Площадь возгорания сухой травы составила 101 га (Бурлинский район – 72 га, Чингирлауский район – 29 га). В ликвидации были задействованы силы МЧС Казахстана, НГПС и МИО", - говорится в сообщении.

В настоящее время сообщений о действующих природных загораниях на территории региона не поступало.