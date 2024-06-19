Пять работников Актюбинского завода ферросплавов получили ожоги

Пять работников получили ожоги на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Несчастный случай произошёл 19 июня, сообщили в областном управлении здравоохранения. Вызов на скорую поступил в 16:02 от медсестры АЗФ. На место выехали две бригады.