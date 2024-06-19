Пять работников Актюбинского завода ферросплавов получили ожоги
Вчера, 23:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:28Вчера, 23:28
125Фото: kazchrome.com
Пять работников получили ожоги на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Несчастный случай произошёл 19 июня, сообщили в областном управлении здравоохранения. Вызов на скорую поступил в 16:02 от медсестры АЗФ. На место выехали две бригады.
"42-летний мужчина получил ожоги пламенем лица, обоих предплечий, его доставили в областную больницу, от госпитализации он отказался. Четверых пострадавших с ожогами рук привезли в больницу в сопровождении медсестры АЗФ на служебном санитарном транспорте. У пациентов обожжено от 5 до 13 процентов тела, они получают лечение в травматологическом отделении", – рассказали в облздраве.
Самое читаемое