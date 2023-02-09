Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году

Фото: mir24.tv

В Казахстане планируют построить пять торгово-логистических комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции.

Так, в Жамбылской области на границе с Кыргызстаном будет создан Индустриальный торгово-логистический комплекс. В Туркестанской области на границе с Узбекистаном – Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" (МЦПС). В Западно-Казахстанской области на границе с Россией планируется построить Центр трансграничной торговли "Евразия". В Мангистауской области появится контейнерный хаб "Каспийский узел", а на границе с Китаем построят приграничный комплекс "Хоргосский узел".

К слову, деятельность торгово-логистических хабов будет направлена на обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, переработки, производства новых товаров и их дальнейшую реализацию с интеграцией в международные товаропроводящие системы.

Также здесь будут предоставлять услуги кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, и развитию трансконтинентальных грузоперевозок.

Предполагается, что трансграничные хабы будут охватывать экспортный потенциал предприятий регионов Казахстана.

Отметим, развитие инфраструктурных комплексов в приграничных зонах создаст условия для реализации промышленной кооперации проектов, что позволит сократить количество участников в цепочке поставок, снизить стоимость продукта для конечного потребителя и увеличить скорость поставок.

Создание крупных торгово-логистических центров благоприятно отразится на развитии двусторонних торгово-экономических отношений, активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями сопредельных государств, будет стимулировать увеличение взаимного товарооборота между ними.