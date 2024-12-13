Пять пакистанцев осудили в Жамбылской области
За аналогичные преступления в районе осудили с начала года 67 граждан Пакистана.
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Кордайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении пяти иностранцев, обвиняемых в умышленном незаконном пересечении государственной границы РК, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что в июне подсудимые - граждане Исламской Республики Пакистан с территории Кыргызстана умышленно незаконно пересекли границу Казахстана вне пунктов пропуска. Решив перебраться в страны Азии в поисках работы, подсудимые направились в Алматы, где были выявлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством – чистосердечное раскаяние. Отягчающим - совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.
Подсудимым назначено по шесть месяцев лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет.
Приговор вступил в законную силу.
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