Кордайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении пяти иностранцев, обвиняемых в умышленном незаконном пересечении государственной границы РК, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в июне подсудимые - граждане Исламской Республики Пакистан с территории Кыргызстана умышленно незаконно пересекли границу Казахстана вне пунктов пропуска. Решив перебраться в страны Азии в поисках работы, подсудимые направились в Алматы, где были выявлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством – чистосердечное раскаяние. Отягчающим - совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимым назначено по шесть месяцев лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.

Кордайским районным судом в этом году рассмотрено 11 аналогичных уголовных дел в отношении 67 граждан Пакистана.