Пять озёр слились в одно: в режиме ЧС до сих пор живёт район Костанайской области

Большая вода, которая пришла в Костанайскую область в начале апреля, до сих пор не оставляет один из районов региона – Карасуский. Местные жители уже почти семь месяцев живут в режиме ЧС и когда его снимут, никто толком ответить не может, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Причина в весеннем половодье, из-за которого пять крупных озёр слились в одно. Озёра Тюнтюгур, Койбагор, Алабата, Кушмурун, Тенизколь слились в один огромный водоём площадью 620 квадратных километров.

"Такое происходит впервые в истории нашего района и даже области, – прокомментировал ситуацию заместитель акима Карасуского района по вопросам ЧС Мирас Жакежан. – Было подобное подтопление в 1994 году, но тогда талые воды ушли спустя несколько месяцев, а сейчас до сих пор грозят затоплением!"

В связи с этими рисками режим ЧС и затянулся в районе больше, чем на полгода. Чтобы минимизировать подтопления, в области приняли решение строить обводной канал. На данный момент подрядное ТОО "Техсервис" построило уже девять километров канала, по которому буквально 26 октября начался сброс воды и сейчас она идёт полным ходом. Скорость потока составляет 11,5 м/сек или 14 кубометров в секунду, согласно последним замерам специалистов "Казгидромета". Это очень приличный поток, предупредили синоптики руководство акимата.

"Когда начинали строить обводной канал, что было единственным правильным решением, не знали, с каким рельефом столкнутся подрядчики. В итоге им пришлось рыть землю на глубине 14 метров – это высота пятиэтажного дома, – отмечает заместитель акима. – Сейчас осталось довести канал до реки, чтобы полностью обезопасить районный центр и посёлки, а это ещё пять километров, но глубина гораздо меньше – около 1,7 метра".

В связи со сложностями, которые появились в работе, существенно увеличился и бюджет строительства обводного канала. По первоначальной смете бюджет региона выделил на его возведение 108 млн тенге, но из-за рельефного покрытия, которое пришлось проходить подрядчикам, пришлось добавить ещё 330 млн тенге. Но и это ещё не окончательная сумма строительства, констатируют в акимате Карасуского района.

"Нужно довести работу до конца и построить канал ещё на пять километров, чтобы сброс был непосредственно в реку. На эти работы потребуются ещё средства, сколько именно, пока не знаем. В данный момент составляем бюджетную заявку на эти работы", – говорит Мирас Жакежан.

В данный момент в работах задействовано 20 экскаваторов, десять "КамАЗов", два больших погрузчика.

Опасения руководства акимата Карасуского района по поводу того, что вода, которую недавно начали отводить от населённых пунктов, небезосновательны. По словам замакима, 10 высоковольтных опор электропередач по-прежнему в воде, резервная линия электропередач тоже в воде. Если упадёт хотя бы один столб, произойдёт такое замыкание, что весь районный центр останется без электричества.

На данный момент из-за затопленных столбов электропередач нет света во всём селе Суйгенсай Карасуского района, расположенном на границе с Северо-Казахстанской областью. И хотя несколько лет назад село упразднили и в нём осталось жить всего несколько сотен человек, свет людям необходим. В воде много сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, в воде по-прежнему находится трасса областного значения Карасу – Большая Чураковка, а часть небольших посёлков остались отрезанными от привычного маршрута. Сейчас, чтобы попасть в эти посёлки, местным жителям приходиться ехать в объезд, делая огромные крюки длиной по 50-70 километров, а время поездки увеличивается примерно на час, а то и полтора с учётом не очень хороших полевых дорог. Из-за воды нет возможности проехать к посёлку Карамырза, что находится всего в 25 км от районного центра.

"Пытаемся объезжать по просёлочным дорогам, чтобы попасть в Карамырзу, но это очень долгий путь и очень большие риски. По прямой ехать-то всего ничего, за 20 минут доезжали, но теперь нельзя, ждём оттока воды", - говорит один из местных жителей Ербол Дулатов.

Отток воды хоть и пошёл, но вся она идёт выше районного центра, а он как бы остаётся в низине, поэтому при любом прорыве вода хлынет в посёлки. В связи с этим откачивающие насосы работают чуть ли не круглосуточно, подрядчики стараются работать быстрыми темпами и прокладывать по 30-50 метров канала в день. Канал ведут в обход посёлка Новосёловка, который находится в 25 км к северо-западу от Карасу и в первую очередь был в зоне риска. Изначально канал хотели довести до него, но теперь пошли немного в другую сторону, а жителям посёлка уже ничего не угрожает, отмечают в районном акимате.

"Погода пока нам благоволит и это хорошо. Нужно успеть всё сделать до сильных дождей. На данный момент ни один дом в районе не затоплен", – говорит заместитель акима Карасуского района.

Владельцам домов, которые затопило ещё в апреле во время пика весеннего половодья, выплатили денежные компенсации в полном объёме, заверили в акимате района.

Пик паводка в Костанайской области пришёлся на 6-7 апреля. В эти даты регион с рабочим визитом посетил министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингиз Аринов. Он знакомился с работами, которые проводят в области. Сброс воды с одного из самых крупных водохранилищ – Каратомарского – на тот момент был увеличен до 2640 м3/с, а приток воды составлял 3361 м3/с. Уровень наполняемости водохранилища составил рекордные 97%. Режим ЧС на тот момент действовал в Амангельдинском, Жангельдинском, Карасуском, Костанайском районах, городах Аркалык и Костанай.

На тот момент Карасуский район был в числе лидеров по эвакуации людей и опережал даже областной центр. Всего за сутки – с 5 на 6 апреля – в области эвакуировали 1835 человек. Из них в Костанайском районе – 1043, Карасуском районе – 284, Костанае – 227, Денисовском районе – 88, Рудном – 73, в районе Беимбета Майлина – 63, в Аулиекольском районе – 32 и Карабалыкском – 25 человек.

Как оказалось, в Карасуском районе чрезвычайный режим затянулся дольше всего и все жители не только этого района, но и области ждут его скорой отмены. Но главное сейчас – минимизировать риски для населения и предпринять всё возможное, чтобы обезопасить район от паводковой воды на следующий год. Кстати, в Костанайской области уже дают неутешительные прогнозы относительно паводковой ситуации в 2025 году. Как заявили на недавнем совещании в областном филиале РГП "Казгидромет", сейчас в водоёмах области осенний межень, то есть стояние низких уровней воды.

"Согласно недавнему прогнозу, зимой ожидаются осадки выше нормы. Это означает, что воды в реках и озёрах весной 2025 года вновь будет больше обычного. Мы также постоянно находимся на связи с синоптиками Российской Федерации, из которой к нам приходит большая вода. Согласно выводам последних консультативных прогнозов, вода в весенний период следующего года будет на уровне весны этого года. Так что готовиться нужно уже сейчас", – сообщил на недавнем совещании и.о. директора филиала РГП "Казгидромет" Алтынбек Кабаков.

Недавно аким Костаная Марат Жундубаев также предупредил о рисках нового подтопления бизнесменов регионов. Особенно тех, чьи объекты находятся в пойме реки Тобол и многие из которых в этом году ушли под воду по крыши. Власти неоднократно предупреждали население о том, что в следующем году такой помощи от государства, какая была в этом году после масштабного паводка, вряд ли стоит ждать. Поэтому рассчитывать нужно на себя.