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BaigeNews.kz Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27
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Фото: BaigeNews.kz

Пять организаций уведомили Центризбирком о проведении опросов

В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от пяти юридических лиц. Все они, как и полагается, направили в ЦИК копии своих документов, передаёт BaigeNews.kz на ЦИК РК.

Исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты) планирует проводить опрос методом интервью "face to face", а также опрашивать людей по телефону (CATI).

Центр социальных и политических исследований "Стратегия" также намерен воспользоваться методом "face to face" в день голосования опрос вне помещений, а также проводить exit-poll в пунктах голосования. 

Институт общественной политики партии "AMANAT" также намерен проводить опросы "face to face", а в день голосования задавать вопросы избирателям вне помещений и пунктов голосования.

Институт Евразийской интеграции также планирует использовать метод опроса интервью "face to face", в день выборов провести опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll).

Научно-исследовательская ассоцация "Институт демократии" также намерен брать интервью  "face to face", а в день выборов провводить опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll).

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут  19 марта 2023 года.  Регистрация кандидатов и партийных списков продлится до 18 февраля. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины. 

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#выборы #выборы 2023 #выборы в мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
150
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