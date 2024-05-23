Пять новых водохранилищ построят в области Абай
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Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить пять новых водохранилищ в области Абай. Об этом во время встречи с жителями региона сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.
Новые объекты смогут накапливать более 156 миллионов кубометров воды на нужды региона.
В Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 миллионов кубометров) и Коктерек (31,4 миллиона кубометров). В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 миллионов кубометров), в Аксуатском районе – на реках Каргыба (20 миллионов кубометров) и Базар (45 миллионов кубометров).
Уже готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным проектам Комитет водного хозяйства готовит инвестиционное предложение.
"Новые водохранилища улучшат качество жизни граждан, внесут значительный вклад в экономическое развитие региона и эффективно поспособствуют стабильному водоснабжению местных аграриев. Ранее министерство разработало Комплексный план развития водной отрасли Республики Казахстан до 2028 года, в рамках которого проводится данная работа", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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