Пять новых водохранилищ построят в области Абай

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить пять новых водохранилищ в области Абай. Об этом во время встречи с жителями региона сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.

Новые объекты смогут накапливать более 156 миллионов кубометров воды на нужды региона.

В Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 миллионов кубометров) и Коктерек (31,4 миллиона кубометров). В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 миллионов кубометров), в Аксуатском районе – на реках Каргыба (20 миллионов кубометров) и Базар (45 миллионов кубометров).

Уже готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным проектам Комитет водного хозяйства готовит инвестиционное предложение.