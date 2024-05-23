  • 24 Мая, 00:03
  • BAIGENEWS

Пять новых водохранилищ построят в области Абай

Вчера, 17:47
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 17:47
Вчера, 17:47
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Фото: МЧС РК

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить пять новых водохранилищ в области Абай. Об этом во время встречи с жителями региона сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.

Новые объекты смогут накапливать более 156 миллионов кубометров воды на нужды региона.

В Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 миллионов кубометров) и Коктерек (31,4 миллиона кубометров). В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 миллионов кубометров), в Аксуатском районе – на реках Каргыба (20 миллионов кубометров) и Базар (45 миллионов кубометров).

Уже готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным проектам Комитет водного хозяйства готовит инвестиционное предложение.

"Новые водохранилища улучшат качество жизни граждан, внесут значительный вклад в экономическое развитие региона и эффективно поспособствуют стабильному водоснабжению местных аграриев. Ранее министерство разработало Комплексный план развития водной отрасли Республики Казахстан до 2028 года, в рамках которого проводится данная работа", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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