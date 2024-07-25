Пять новых школ построят в Наурызбайском районе Алматы

5 новых школ будет построено до конца года в Наурызбайском районе Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Наурызбайского района.

Одна из них – школа на 1200 мест будет открыта в сентябре этого года. Объект находится вблизи ЖК "Алем Сити". Отметим, что проект реализован в рамках Национального проекта "Комфортная школа".

Остальные четыре школы общей вместимостью 6700 мест будут построены до конца текущего года.

В феврале 2025 года планируется завершить строительство пристройки на 375 ученических мест к школе №174 в мкр. "Шугыла".



Вместе с тем в рамках проекта "Школьный автобус" c 2023 года для 7 школ Наурызбайского района, 2800 ученикам которых было сложно добираться до места учебы, выделено 33 автобуса. С начала нового учебного года планируется увеличить количество автобусов до 42 единиц с охватом 3200 учеников.

Всего в Наурызбайском районе 29 школ, где обучаются 29 858 учеников. На сегодня дефицит ученических мест составляет 3 626.

Решаются вопросы и по снижению дефицита мест в дошкольных учреждениях района. В частности, в сентябре 2024 года планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 320 мест в мкр. "Шугыла".

Всего в районе 139 детских садов с охватом 7 296 детей.