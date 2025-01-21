Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал введение штрафа за прогрев автомобиля более пяти минут, передает BaigeNews.kz.

Ведомство поддерживает нововведение с экологической точки зрения.

"Что касается северных регионов, то вообще, наверное, мы-то ездим на машине давно, и я могу сказать, что пяти минут достаточно, чтобы прогреть машину и уехать в любом северном регионе. Понятное дело, что в зимнее время выбросов больше и могут быть еще больше из-за того, что она будет работать, больше, чем пять минут.

Поэтому мы, как экологи, мы поддерживаем требования, чтобы транспорт без причины не работал лишние минуты", - сказал Нысанбаев.