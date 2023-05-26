Пять миллионов тенге выманил у пенсионеров мошенник в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Молодой человек выманил пять миллионов тенге у пенсионеров в Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Жертвами преступления стали пожилые люди в возрасте 83 лет, 87 и 90 лет.

"15 и 16 мая к ним позвонил мужчина и сообщил о том, что их близкий родственник попал в ДТП. Он сообщил, что необходимо их содействие в решении данного вопроса. В итоге пожилые люди лишились всех своих накоплений. Общий ущерб составил более пяти миллионов тенге. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан 18-летний житель города Актау", - сообщили в ДП региона.

Проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 пункта 4 УК – "Мошенничество в крупном размере в отношении двух и более лиц". В соответствии со статьей 201 УКПК данные досудебного расследования в интересах следствия, не подлежат разглашению, отметили в полиции.