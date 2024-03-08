Пять медалей завоевали казахстанцы на Кубке мира по пара пауэрлифтингу в Дубае

В Дубае на Кубке мира по пара пауэрлифтингу казахстанские спортсмены завоевали две золотые и три бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Среди молодежи Зарина Ашир в весовой категории до 50 кг завоевала золотую медаль, преодолев вес 63 кг. По результатам суммы трех подходов, заработав 166 очков, Зарина завоевала вторую золотую медаль.

В весе до 50 кг среди взрослых Айжан Беримкулова заняла 3 место по результатам суммы трех подходов.

Среди мужчин Давид Дегтярев занял 3 место в весовой категории до 54 кг с результатом 171 кг и 3 место в сумме трех подходов.

Также на соревнованиях Данагуль Есжанова заняла 6-е место в весе до 46 кг, Ерболат Карибай занял 7-е место в весе до 49 кг, а Асхат Жуманов занял 10-е место в весовой категории до 88 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из 33 стран мира. В составе национальной сборной РК выступили 6 спортсменов.