Пять лет в бегах: в Караганде задержали сбежавшего из Татарстана мужчину
Сегодня, 10:06
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Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
107Фото: polisia.kz
Преступника, пять лет находившегося в межгосударственном розыске, задержали в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Пятого ноября пеший наряд полка патрульной полиции УП города Караганды находился на своем маршруте. Обходя дворы, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину. Во время проверки по базе данных выяснилось, что 41-летний задержанный пять лет находится в межгосударственном розыске", ― говорится в сообщении.
Он в 2019-ом году, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью человеку.
"Инициатору розыска МВД по Республике Татарстан сообщено о задержании", ― добавили в полиции.
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